Visualizzazione immersiva: la nuova straordinaria visualizzazione di Google Maps

Durante la Google I/O 2022 Developer Conference, che si è tenuta il mese scorso, il colosso americano ha mostrato i suoi progressi in molti ambiti al centro delle sue attività, come Android, Google Search e anche Google Maps. Pertanto, lo strumento di mappatura, utilizzato sia nei computer che negli smartphone, è dotato di una nuova straordinaria funzione chiamata visualizzazione immersiva (o visualizzazione immersiva). La vista olografica combina le immagini satellitari di proprietà dell’azienda e Street View. Questi scatti, sapientemente ricreati per preservare le proporzioni di ogni edificio, danno un risultato sorprendente. Dietro il suo schermo, l’utente ha l’impressione di sorvolare una città progettata interamente in 3D, proprio come le scene cinematografiche di molti videogiochi. Un ottimo modo, ad esempio, per visualizzare un quartiere in modo da percepire l’altezza degli edifici, la larghezza della strada, ecc. E non è tutto. Google ha aggiunto un ulteriore livello di informazioni. Sarai in grado di giudicare il tempo attuale, le condizioni del traffico o l’attività nell’area grazie a tutti i dati raccolti da Google che abbiamo già in Maps.

Come un drone

Per spingere ulteriormente l’immersione, Google offre persino di entrare in determinati edifici o stabilimenti, come i ristoranti, per vedere che aspetto hanno all’interno. Un po’ come inviare un drone per la ricognizione. Il risultato sembra davvero ottimo. Inoltre, la società osserva che questa nuova modalità di navigazione funzionerà su quasi tutti i dispositivi. Quindi non è necessario possedere uno smartphone di fascia alta di ultima generazione o un computer potente per trarne vantaggio.

Immersive View è in arrivo a Los Angeles, Londra, New York e San Francisco. Tokyo dovrebbe unirsi a questo piccolo gruppo entro la fine dell’anno. Google sta ovviamente progettando di incorporare altre città. Con una visione globale, Google Maps è un po’ più trasformato in Google Earth, ma con maggiori capacità in quanto aggiunge dati raccolti in tempo reale e un livello di dettaglio più elevato. Ma lo strumento Scopri il mondo ha ancora un futuro brillante perché la visione immersiva è attualmente focalizzata sulla modellazione di grandi città.

