Violano la zona rossa per la partita, sanzionati due tifosi

Due tifosi della Nocerina violano le norme della “zona rossa” per assistere alla partita

Salerno. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno sanzionato due persone, appartenenti alla tifoseria Ultras della Nocerina.

In particolare, nel corso della partita disputata ieri, 6 gennaio sul campo dello stadio “Novi” di Angri, tra le squadre della Nocerina ASD e del Carbonia Calcio 1939, valevole per il campionato di promozione serie “D” girone “G”, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio d’ordine presso lo Stadio hanno notato due persone che si sono sporte da una recinzione metallica per osservare la partita.

I due sono stati subito fermati dagli Agenti del Commissariato di P.s. di Nocera Inferiore ed identificati per V.S. del 1960 e L.A. del 1957, entrambi di Nocera Inferiore ed appartenenti a gruppi ultras della Nocerina.

I Poliziotti hanno elevato a ciascuno dei due tifosi la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro, come previsto della vigente normativa tesa al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19, per aver violato le disposizioni in tema di “zona rossa”, in vigore ieri 6 gennaio.