Villefranche-de-Rouergue. Shaun: allenatore sportivo e internazionale italiano al XIII

Mucca! Con la squadra italiana di rugby league contro la Germania sull’erba vicino a Venezia, questa vittoria è sinonimo di qualificazione ai Mondiali di Francia di questo autunno, e Schön Bruegel lo manterrà come un uomo forte per molto tempo. ricordare

Un sentimento ereditato dal padre

“Mio padre, che mi ha trasmesso questa passione per il gioco e il rigore che ne deriva, ne sarebbe stato molto orgoglioso”, si congratula, non senza emozione, questo bambino di Villefranche, le cui radici italiane di madre Manuela gli hanno aperto le porte. Squadra nazionale. “Ora aspetto di sapere se sarò tra i selezionati”, sperando di firmare con i Wolves of Villefranche la prossima stagione.

Dei suoi 23 anni, che sono passati dal XV al XIII, molte cose hanno fatto sì che non volesse riposare sugli allori.

Allenatore sportivo in palestra, video e a casa

Laureato alla BPJEPS in sollevamento pesi e bodybuilding con un bellissimo curriculum come atleta di alto livello, è stato anche un internazionale U19 per la Francia nel XIII, con questo diploma statale, Shaun ha deciso di fare un nuovo passo diventando un allenatore sportivo. In palestra, in video e nelle case dei suoi futuri clienti. “Continuerò la mia attività al Fitness 12, mentre svolgo le mie attività di allenamento personale in pre-stagione e in-season, soprattutto tornando ai singoli”, spiega.

“Offro servizi a tutti i livelli”

Non avendo ancora un diploma di preparatore fisico, non mescolerà tipi e manterrà i suoi successi investendo nel territorio del dipartimento occidentale dell’Aveyron-Lattin (Villefanz-Villeneuve-Cajarque). Con questo in mente, ha già messo online il senso del suo lavoro e del suo approccio educativo. E per confermare: “Offro servizi a tutti i livelli e attraverso questa piattaforma ho la possibilità di seguire le richieste dei miei clienti in tempo reale”.

In pratica sa che l’allenamento sportivo non dura per sempre, quindi contemporaneamente torna a Villefranche XIII, con la connivenza dei vertici, utilizzerà anche il prossimo anno per condurre al centro l’allenamento CAP da macellaio. Leclerc è uno dei maggiori azionisti del club.

Contattare 06 71 91 06 76. shannbcoaching.wixsite.com/my-site