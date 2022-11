villa savari Un famoso ricamatore italiano chiamato Aiguilles et bobbins occitanes

essenziale

Incontrato a Carpentras da uno dei membri dell’associazione, Renato Barolin è venuto a condividere il suo interesse con i membri.

I membri della Oxton Needles and Bobbins Society si incontrano una volta alla settimana nella loro nuova sede (l’ex Bellot Room di fronte alla Media Library) per ricamare e cucire oggetti decorativi. Alcune di queste agili manine sono esperte nel punto croce. Renato Parolin, un prestigioso ricamatore italiano venuto con la moglie da Bassano del Grappa vicino a Venezia, è accreditato di acquistarli.

Costruttore di modelli

Questa esperta di punto croce è anche una modellista. “Quando cammino in campagna mi ispiro alla natura, alle montagne, agli alberi, agli animali, ai paesaggi. E disegno schemi per il ricamo a mostre, fiere, soprattutto a punto croce che presento in Francia. Ho scritto 10 libri. Tessili, riviste”. La sua passione per il punto croce nasce dalla moglie Paola. “Era una ricamatrice, l’ho vista, l’ho provata, mi è piaciuta. Ho iniziato a ricamare e poi ho iniziato a disegnare piccoli schemi”. Renato Barolin aveva sicuramente uno zio e sua nonna, che ricevettero questo premio per il disegno da entrambi i pittori. È stato un incontro con un membro di Needles and Bobbins Oxton a una mostra a Carpentras che ha portato lui e sua moglie al villaggio. “Questa è la mia prima visita a Villasavari. Adoro le giornate di ricamo come questa, da condividere”.