Restano aperti al pubblico solo i lidi. L’ordinanza in vigore da oggi, 13 giugno e fino a nuove disposizioni

Vietri sul Mare. Nell’ambito delle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, il sindaco Giovanni De Simone ha firmato l’ordinanza con la quale ordina la chiusura delle spiagge libere del territorio cittadino a partire da oggi, 13 giugno.

Il provvedimento, si legge nell’ordinanza, è stato disposto in considerazione del notevole afflusso che si sta registrando sulle spiagge libere di Vietri sul Mare “al fine di evitare la folta presenza di cittadini che per le favorevoli condizioni climatiche avrebbe raggiunto le spiagge vietresi.

La decisione, inoltre, si è resa necessaria in vista dell’avvio di un piano con l’introduzione di una app per assicurare tutte le norme di sicurezza previste nell’ambito dell’emergenza Covid.

«Vogliamo assicurare tranquillità e sicurezza ai nostri cittadini ma anche ai turisti e bagnanti – spiega il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone – ed è per questo che abbiamo predisposto un piano ad hoc per gestire gli afflussi, far rispettare le distanze di sicurezza e assicurare controlli costanti. Piano che entrerà in vigore la prossima settimana. Per questo abbiamo preferito inibire, con ordinanza sindacale, fino all’attuazione del piano sicurezza, le spiagge libere di Vietri sul Mare, considerato il notevole afflusso di persone che abbiamo registrato negli ultimi giorni».

I lidi, invece, sempre nel rispetto di tutte le normative vigenti, saranno aperti al pubblico.