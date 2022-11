Video. Cambusa! Il genio italiano ha firmato un’impresa impressionante contro il Sudafrica

Al tempo del rugby Dai un’occhiata ai miei messaggi

L’Anka Capuzzo italiano ha organizzato un festival per proteggere gli Springboks! (© Cattura)

Non possiamo impedire questo evento C’è la cambusa ! L’Italiano italiano di Tolosa (23) è di nuovo un insegnante Impresa incredibile, questo sabato 19 novembre, con la Squadra Azzurra. Il Sudafrica affronta i campioni del mondo, Sconfitto dal XV di Francia sabato scorsoIl giocatore, che si è allenato a Pont-de-Claix (Isère), ha fatto parlare tutti della sua classe e della sua vista quando si stava divertendo nella difesa sudafricana dall’11.e minuto di gioco.

3 mete in 2 partite

Ange Capuzzo, che ha segnato un doppio contro l’Australia lo scorso fine settimana, lo ha fatto di nuovo questo sabato 19 novembre contro gli Springboks a Genova. Lamarro ha lavorato bene nello spazio mentre si precipitava alla violazione e superava tre difensori sudafricani. Fili di fuoco, prima di tuffarsi nel bersaglio. Straordinario risultato del prodigio Ange Capozzo. Ciò che ci dispiace è che non ha optato per la cittadinanza francese …

Omaggio a Matteo Guido

Il festival a Tolosa, in Italia, è stato trascurato su Internet e ha ricevuto un adorabile tributo da un ex internazionale australiano che ha attraversato Tolone. Matt KidoUna vera leggenda del rugby, salutava come “il piccolo genio capuzzo”.

Nel 30 ° minuto del gioco, l’Italia è in testa (13-11) contro il Sudafrica a Genova.

