video. Ascolta l’ululato della Ferrari Daytona SP3 con un motore V12 a Spa-Francorchamps

Atmosphere V12, una specie in via di estinzione, non è morta! Grazie alla Ferrari Daytona SP3, questo motore gira al minimo in un momento in cui l’ibridazione viene aggiunta alla maggior parte della massa termica…

In un video pubblicato su YouTube, i nostri colleghi di Rivista di sport motoristici Ha avuto l’opportunità di prendere il volante di questo modello sull’emblematico circuito di Spa-Francorchamps in Belgio. La Daytona SP3 fa parte del programma Icona Ferrari, avviato da Monza SP1 e SP2.

Ne furono prodotti solo 599 esemplari, la nuova esclusiva supercar di Maranello dotata del motore V12 da 6,5 ​​litri della 812 Superfast. Tuttavia, è stato leggermente modificato per fornire 840 cavalli a 9500 giri / min. Mentre la coppia è di 697 Nm.

Numeri incredibili le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi. L’accelerazione da 0 a 200 km/h viene accelerata in 7,4 secondi e una velocità massima di 340 km/h.

Sulla pista belga, la Ferrari Daytona SP3 sprigiona tutta la sua potenza e fa urlare il blocco V12, accontentandoci! Spa-Francorchamps è lunga poco più di 7 km e offre il terreno di gioco perfetto per la supercar italiana. Il pilota è stato in grado di spingere la supercar italiana fino a 260 km/h, in 5a marcia… Inutile dire che c’era molta roba rimasta sotto il pedale destro!

Ricordiamo che la Ferrari Daytona SP3 viene proposta al prezzo di 2 milioni di euro. Tutte le 599 unità pianificate hanno già trovato i miei acquirenti!