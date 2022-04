Victoria de Suède porta il diademe de laurier Boucheron et une robe écarlate avec traîne pour il dîner de représentation de la famille royale

I membri della famiglia reale di Suède étaient des plus frangants ce 6 avril pour accueillir leur centaine d’invités au Palais Royal di Stoccolma. Les robes de soirée et les parures des princesses ont une fois de plus impressionné les observateurs royaux et les médias locaux. La princesse héritière Victoria portait une robe rouge avec une traîne. Sur sa tête, l’héritière du trône portait l’élégant et raffinato diadème Couronne de laurier Boucheron qui lui rappelant sa chère grand-tante Lilian qu’elleaffettuosa tellement.

Lire italiane: Victoria de Suède porte le diadème napoléonien en acier taillé sur ses nouvelles foto di gala : un diadème particulier sans pierres précieuses

Une robe rouge d’un designer suédois et un diadème en mémoire de la princesse Lilian

Ce 6 aprile 2022, après deux années manquées pour cause de crisi sanitaria, le tradizionale vestito di rappresentazione della famiglia reale di Suède était de ritorno. Il ruolo di Carlo XVI Gustaf avait réuni au Palais Royal des hauts dignitaires et des représentants des différents secteurs du pays. Les ambassadeurs du Danemark, de Finlande, d’Islande et de Norvège étaient égallement presenti.

La regina Silvia, la principessa ereditaria Victoria, la principessa Sofia e la principessa Christina rappresentano i membri femminili della famiglia reale. Chaque Princesse avait choisi sa couleur. La reine Silvia était en bleu roi, une robe qu’elle avait assortie avec son diadème en saphir, la princesse Sofia portait une robe verte et un diadème en émeraude, alors que la princesse Christina portait une as tre bouortie aux fl violet

Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia accueillent la princesse héritière Victoria et le prince Daniel, suivis par le prince Carl Philip et la princesse Sofia (Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna)

La principessa ereditaria Victoria, quant à elle, n’avait pas assorti les pierres précieuses de son diadème à sa robe. Elle a toutefois impressionné par son élégance, dans une robe sobre rouge écarlate signée Pär Engsheden. Cette robe fendue découvre légèrement la jambe gauche lorsqu’elle se déplace.

Lire italiane: Le diadème kokoshnik en aigues-marines porté par Victoria de Suède au banquet d’État en l’honneur des souverains espagnols

Le diademe/collier Couronne de laurier Boucheron

Sur la tête, la princesse héritière Victoria portait le diadème Couronne de laurier Boucheron. Comme son nom l’indique, ce diadème rappelle la traditionnelle Couronne triomphale en laurier. Il s’agit en réalité d’un bijou qui peut se porter soit en collier soit monté sur une structure qui permet de tenir sur la tête.

La princesse héritière Victoria avec le diadème couronne de laurier Boucheron, l’imposant collier de diamants et une broche rettangolare épinglée à son écharpe de l’ordre des Séraphins (Photo : Robert Eklund/Stella Pictures/ABACAPRESS)

Selon The Court Jeweler, il diademe couronne de laurier serait un cadeau de la reine Sophie, la sposa della sposa Oscar II, la sposa del piccolo figlio della regina, la principessa Margaret. Margaret de Connaught aurait reçu ce bijou en 1905, à l’occasione de son mariage avec le prince Gustave Adolphe, qui deux ans plus tard deviendra prince héritier de Suède.

Ce diadème/collier è una confezione della maison Boucheron. Il esistere un autre bijou presque simile, qui a été vendu aux enchères nel 2010. La seule différence entre les deux bijoux è il diamant supplementaire qui pend au centre du diadème de la famiglia reale. Il semblerait donc que ce bijou ne soit pas une commande pour la famille royale. Étonnamment, il n’existe aucune archive qui permet d’attester que la princesse héritière Margaret ait porté ce bijou en diadème. Elle l’aurait seulement porté en collier.

La parure portée par la princesse héritière Victoria au dîner de représentation (Foto: Robert Eklund/Stella Pictures/ABACAPRESS.COM)

Lire italiane: La princesse Estelle porte son tout premier mini diadème : nouvelle photo de trois générations de souverains suédois

Il faut attendre un demi-siècle plus tard, après la mort de Margaret en 1920, pour voir le diadème sur la tête d’une princesse. C’est Lilian Davies, sposa tardive de son fils Bertil, qui portera très régulièrement ce diadème lors des soirées de gala. Si la roturière Lilian et le prince Bertil ont attendu des décennies avant de se marier, pour ne pas déchoir le prince de ses titres, le port du diadème par Lilian était un signe symbolique d’acceptation de Lilian dans la famille de malgré son official. Elle a porté le diadème pour la première fois en 1972 alors que le prince Bertil ne l’a épousée qu’en 1976, après avoir attendu que son neveu, le roi Carl XVI Gustaf, ait lui-même épousé.une roturiè

La principessa Lilian de Suède portait presque toujours le diadème couronne de laurier lors des événements officiels, comme ici au concert d’anniversaire du 60e anniversaire du roi Carl XVI Gustaf en 2006 (Photo : Nebinger/Orban/ABACAPRESS.

La principessa Lilian a herité du diadème couronne de laurier Boucheron qu’elle affettuoso tant, à la mort de son époux, en 1997. La principessa Lilian était très proche de la princesse héritière Victoria, du Prince Carl Philip et de la Princesse Madeleine. Lorsqu’elle est décédée des suites de l’Alzheimer a marzo 2013, il diademe est resté dans la cassetta reale suédoise. La Princesse Héritière Victoria è la prima in prima linea per l’assistente al matrimonio di Madeleine, nel giugno 2013. obiettivo dell’assistente.