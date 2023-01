Viaggi in città: destinazioni europee meno conosciute, ecco perché

Quindi le grandi città hanno risentito di queste nuove usanze, ma anche dell’assenza di turisti extraeuropei. Non tutto è ancora tornato alla normalità. Inoltre, il turismo nelle principali città europee sembra in calo, secondo l’ultimo rapporto del World Travel and Tourism Council, ripreso dal sito specializzato Travel 360. Prima della crisi sanitaria, le principali città globali rappresentavano il 50% dei viaggi, una cifra che da allora è diminuita, anche a fronte di un calo dei viaggi d’affari.

Apprendiamo inoltre che Parigi perderà la sua posizione di città più visitata al mondo nei prossimi anni, a favore di destinazioni come Doha (+21% dal 2019) o Varsavia (+14%). In generale, sono anche le grandi città europee a dover affrontare la forte concorrenza delle destinazioni asiatiche, in particolare quelle della penisola arabica come Doha e, per estensione, anche Dubai o Abu Dhabi.

Il rapporto immagina addirittura i primi 10 migliori paesi del mondo entro il 2030. Così, Parigi scenderà al terzo posto dietro a due città cinesi, Pechino e Shanghai. Seguono Orlando, Las Vegas, Guangzhou, New York, Macao, Bangkok e Tokyo.

Non è irragionevole vedere molte città asiatiche in questa classifica globale data la crescita demografica di questa regione del mondo. Per i turisti europei, i viaggi in città saranno sempre in sintonia con Parigi, Roma o Barcellona, ​​ovviamente. È difficile immaginare di andare a Tokyo per tre o quattro giorni! Dovremmo anche vedere il lato positivo delle cose per i turisti: potrebbe esserci meno folla che a Parigi o altrove. Economicamente…