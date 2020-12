Uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno Fratte

Dalle ore 21:00 di questa sera e fino alle 06:00 di domani, chiusa al traffico la carreggiata nord con uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno Fratte

Per consentire alla Società Autostrade Meridionali S.p.A,l’installazione di 2 pese dinamiche destinate al controllo da remoto dei mezzi pesanti in ‘over load’ in transito sulle opere della tratta Salerno-Cava dei Tirreni dell’Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 21.00 di questa sera e fino alle ore 06.00 di domani mattina sarà in vigore la chiusura al traffico della carreggiata nord dell’A2 dir Napoli, al km 0,600 con uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno Fratte.

A partire da domani e fino al 31 dicembre 2020, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00, saranno in vigore dei restringimenti in carreggiata nord, con chiusura alternata delle corsie di sorpasso e di marcia, dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in direzione Salerno, dal km 23,800 al km 23,220.