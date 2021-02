Viabilità Cava-Vietri-Salerno. Sarà un sabato da bollino rosso

Problema viabilità, alla frana di via Croce si aggiungono i lavori tra Cava e Vietri. Rinnovata la convenzione con Autostrade: caselli agevolati fino al 5 marzo

Si prevede un sabato di fuoco per la viabilità tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. Il blocco di via Croce, infatti, continua a far registrare lunghe code al casello di Cava e dintorni e a questo si sono aggiunti oggi (e anche per la giornata di domani) il rifacimento dell’asfalto tra la rotatoria di località Tengana e la zona ferrovia di Vietri.

La Provincia di Salerno ha infatti disposto fino a domani la regolazione semaforica e il senso unico alternato tra i due punti per permettere il rifacimento del manto stradale.

Stando a quanto si legge nell’ordinanza diramata ieri dal Settore Viabilità e Trasporti di Palazzo Sant’Agostino, è stato instituito «il senso unico alternato regolato da movieri sulla SR 18/a “Salerno-Vietri-Cava”tratto: dal Km 47,010 (rotatoria di Cava de Tirreni) al Km 49,590 (nei pressi di innesto via Ferrovia) nei Comuni di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. dalle ore 07.00 alle ore 17.00 dei giorni 26 e 27 febbraio 2021».

Un intervento che, inevitabilmente, causerà non pochi disagi alla circolazione in una giornata come quella di domani, sebbene la zona arancione dovrebbe far desistere molti dall’approfittare della bella giornata per una passeggiata vicino al mare.

Nel frattempo pare che la convenzione tra Autostrade Meridionali e i Comuni interessati dal blocco della viabilità su via Croce per la frana verificatasi due settimane fa, sia stata prorogata fino al prossimo 5 marzo con un impegno di spesa arrivato direttamente dal Comune di Salerno per un totale di 15 mila euro quale indennizzo alla società Autostrade per tenere aperti i caselli dello svincolo di Cava de’ Tirreni negli stessi orari agevolati individuati finora (dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 18).