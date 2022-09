Vettel sta valutando una rimonta se il ritiro è annoiato

Il campione del mondo tedesco accenna alla possibilità di un ritorno in Formula 1 con il ritiro a fine stagione.

Sebastian Vettel lascerà la Formula 1 dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, ma in molti parlano già del fatto che potrebbe tornare con un ruolo da ricoprire a livello di board.

Anche se prima vuole prendersi il suo tempo, il tedesco non chiude la porta a questa forma di rimonta.

“Forse uno spettacolo come questo mi arriverà e vedrò come mi sento in questo momento, dice Seb. Al momento non penso a niente perché sto lontano dallo sport e sono felice di passare più tempo con i miei figli. »

“La mia dichiarazione è stata liberatoria perché avevo preso questa decisione dentro di me per così tanto tempo, Continua . Penso che questa pausa mi farà bene e il tempo dirà se mi annoio tra tre mesi o tre anni. »

Anche Stefano Domenicali, l’attuale amministratore delegato della Formula 1, spera che il tedesco rimanga vicino alla disciplina e ammette che vorrebbe offrire una posizione del genere a Vettel.

“Abbiamo parlato della sua decisione e del suo futuro, e vogliamo che i suoi legami con la Formula 1 rimangano stretti, rassegnarsi. Se è interessato a far parte del nostro sistema, lo accoglieremo a braccia aperte, ma sappiamo che prima si prenderà il tempo per sistemare le cose e godersi la sua famiglia. »

Vettel ha insistito per concludere che aveva il controllo completo della sua decisione e che nessuno lo aveva mandato via.