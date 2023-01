Verso un aumento del prezzo del gasolio da riscaldamento e della benzina per febbraio? Un nuovo divieto potrebbe portare all’inflazione dei prezzi

Questo pomeriggio a Not Every Sunday, Christophe Debourseau e Audrey Lenins hanno avuto diversi ospiti per discutere della crisi energetica che stiamo vivendo. Il primo ministro Alexander de Croo ha dichiarato questa settimana di voler aumentare le accise per ridurre il deficit di bilancio del governo. Ma non tutti i partiti al potere lo vedono di buon occhio. Così i consumatori possono pagare di più per le loro bollette energetiche.

Allo stesso tempo, un altro punto potrebbe alzare il conto dal 5 febbraio: il bando sui prodotti raffinati dalla Russia. Dovremmo temere di conseguenza un aumento del prezzo del gasolio e quindi un aumento del prezzo del gasolio?

L’olio combustibile e la benzina aumenteranno ancora?

Per Damien Ernst, professore all’Università di Liegi specializzato in questioni energetiche, è necessario prepararsi a questo. “Attualmente importiamo dalla Russia 700.000 barili di gasolio al giorno. Dal 5 febbraio non sappiamo più come importarlo e dovrà provenire da qualche altra parte”., lui inizia. Seguirà il gioco internazionale della sedia musicale: “La Russia venderà alla Cina, quindi la Cina non acquisterà dal Medio Oriente. Quindi sarà il Medio Oriente a vendere all’Europa, che costerà di più perché il tempo di viaggio sarà più lungo”.

In tutto, 3 fattori possono influenzare i prezzi del gasolio e del gasolio: il volo, la riorganizzazione della distribuzione e, infine, la Cina, che ha riaperto al mondo, il che porta a un aumento del consumo di un barile di petrolio, dettagli Damien Ernst sul set. Calcolalo,”Quindi la benzina può salire di nuovo. Infatti, tutti i prodotti petroliferi possono risentirne, come spiega: “Temo che pagheremo molto di più per il petrolio, soprattutto per tutti i prodotti raffinati come il diesel”. Consiglia persino di fare rifornimento ora piuttosto che aspettare.

Non possiamo prevedere se ci sarà un aumento o meno.

Per Jean-Benoit Schrans, portavoce del consorzio petrolifero belga Energia, questa retorica è un po’ preoccupante: “Non condivido del tutto le preoccupazioni del signor Ernest, ma dobbiamo rimanere vigili. Per ora, l’unica cosa certa è l’incertezza del mercato. Oggi è impossibile prevedere l’impatto di questo divieto sul prezzo della pompa. lui pensa.

A dicembre, ad esempio, l’embargo sul greggio non ha necessariamente fatto salire i prezzi alla pompa, ricorda Jean-Benoit Schrans. “I fattori in gioco sono molti: la situazione geopolitica, l’equilibrio tra domanda e offerta, le scorte di gasolio. Tutti questi elementi significano che non possiamo prevedere se ci sarà o meno un aumento.lui spiega.

Per lui l’unica cosa che può incidere sui prezzi è che importeremo gasolio dal Medio Oriente: “Il flusso logistico sarà più lungo e potrebbe influire sul prezzo, ma in modo limitato.lui pensa.

Verso un aumento delle tasse sulla bolletta energetica?

I prezzi del gas e dell’elettricità stanno diminuendo. Il governo federale deve quindi fermare il sussidio di 196 euro al mese per gas ed elettricità, concesso alle famiglie dal novembre 2022. Ma Alexandre De Croo ha accennato a un possibile aumento delle accise, che farebbe gonfiare la bolletta energetica di una famiglia media di circa 20 euro al mese.

Ma non tutti i partiti al potere lo vedono di buon occhio. I socialisti, per esempio, vogliono aspettare che avvenga lo sbarco.durevole ed efficaceAnche Mary Christine Margum, Rappresentante Federale di Mr. Attorney, è di questa opinione: “Non dobbiamo riprenderci con una mano ciò che abbiamo dato con l’altra. Questo progetto è prematuro, dobbiamo pensare alla realizzazione per assicurarci di essere in un periodo in cui i prezzi siano stabili e normali, come nel giugno 2021. Dobbiamo non spingere la popolazionelei crede.