Verso la ripresa: l’amministrazione amplia gli spazi per i dehors

L’assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio firma la delibera per i dehors: «Misura rivoluzionaria e coraggiosa»

La Giunta comunale, nella riunione di ieri pomeriggio ha approvato l’adozione di misure a sostegno degli esercizi pubblici (bar, pizzerie, ristoranti).

L’esecutivo, in particolare, ha deliberato di concedere la possibilità – in deroga al vigente regolamento – di ampliamenti e nuove concessioni di spazi, oltre che su marciapiedi e piazze cittadine, anche su stalli di sosta sia bianchi che blu, previo parere della Polizia Municipale in ordine alla sicurezza e al rispetto della normativa prevista dal Codice della strada.

«Le principali novità – ha spiegato l’assessore Giovanni Del Vecchio – riguardano la possibilità di poter occupare anche gli stalli di sosta, sia bianchi che blu, per dare la possibilità a quelle attività limitate dalle disposizioni governative di lavorare con spazi all’aperto. E ce ne sono tante in città. l’esercente ovviamente dovrà predisporre le idonee misure per garantire la sicurezza degli avventori e del personale. Gli stalli occupati non dovranno essere più di tre e dovranno essere delimitati da fioriere e catarifrangenti che devono segnalare l’ostacolo. Esclusi ovviamente gli stalli per il carico e scarico merci e quelli riservati alle persone con disabilità».

«Nelle strade fuori dalla zona a traffico limitato, inoltre, abbiamo accorciato la distanza minima di occupazione dal muro del marciapiede, garantendo comunque il passaggio delle persone con disabilità. È una fase delicata, e bisogna avere molta prudenza».

«All’ufficio del SUAP stanno arrivando numerosissime domande, già prima della delibera. La procedura è snella e semplificata: per chi già è titolare di un permesso di occupazione suolo pubblico, la concessione sarà automaticamente rinnovata. Per modifiche e ampliamenti, invece, bisognerà mandare una richiesta al SUAP e tutto si risolverà in pochissimi giorni».

Le nuove disposizioni per i dehors non saranno però valide per tutti quegli esercizi che insistono lungo la ex statale 18 (via E. De Marinis, c.so Principe Amedeo, via XXV Luglio).