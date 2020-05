Vento forte e danni a Nocera Inferiore. Problemi in varie zone

Vento forte e danni a Nocera Inferiore, dove questa mattina si sono registrati problemi di varia natura in diverse zone.

Nocera Inferiore si è risvegliata oggi con vento forte e danni in diversi quartieri. Coperture isolanti, alberi e cartelloni le principali “vittime” delle tremende folate che hanno “spazzato” la città.

In via Atzori, a circa 300 metri di distanza dall’ingresso dell’autostrada A3 in direzione Pagani, una guaina isolante si è staccata da un edificio, finendo in strada. Fortunatamente, nessun pedone o veicolo si trovava a passare in zona, evitando quindi pericolose conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato diretto dal dottor Luigi Amato.

In via Gabola il vento ha abbattuto il cartellone di un distributore di carburanti, issato all’intersezione con via Bruni Grimaldi. Ulteriori problemi si sono verificati all’incrocio tra via Marconi e via Pucci, dove un albero è caduto finendo su un paio di vetture in sosta. Sollecitato dunque l’intervento di operai per la rimozione del tronco.

Altri problemi anche in corso Vittorio Emanuele, dove si è verificato il distacco della guaina isolante dal tetto di un edificio. In tal senso, ci sono state quindi diverse richieste di intervento per la rimozione dei detriti.