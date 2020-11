Vento e danni a Nocera Superiore nelle ultime ore. Tra alberi crollati e caduta di calcinacci, tante chiamate ai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco a lavoro a Nocera Superiore. Vento e danni hanno messo in allarme i residenti di varie zone, che hanno richiesto l’aiuto dei caschi rossi.

Alcuni alberi hanno ceduto alla forza delle folate, crollando sulla strada, fortunatamente senza arrecare danni alle persone. È accaduto nel pomeriggio nella frazione San Clemente, nell’area della biblioteca comunale: un grosso tronco è venuto giù, danneggiando un’inferriata.

Episodi analoghi si sono verificati anche in altre zone. Uno in via Vincenzo Russo, a ridosso del palazzo che ospitava la caserma dei Carabinieri. Un altro in via Mazzini, di fronte all’area di parcheggio. Un altro ancora allo stadio Karol Wojtyla, nella frazione Pecorari.















Distacco di calcinacci e danni alle vetture in sosta

Danni di maggiore entità si sono verificati sempre nella zona di San Clemente, in particolare in via Vincenzo Russo. Dal palazzo che fa angolo si è verificato una massiccia caduta di calcinacci, che ha provocato ingenti danni alle vetture parcheggiate. Nel pomeriggio, l’area è stata quindi messa in sicurezza e transennata.





















I caschi rossi sono intervenuti nel tardo pomeriggio in via Nazionale, per il distacco di calcinacci e intonaco da un palazzo adiacente a un distributore di carburanti. Anche in questo caso, fortunatamente, non si registrano conseguenze a persone.