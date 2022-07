Var. Alla ricerca del padre italiano scomparso

Atto var Dai un’occhiata ai miei messaggi

Adriano Pacifico potrebbe essere scomparso a Tolone o Saint-Tropez… (©Wikimedia Commons)

La sua faccia ha fatto notizia sui media italiani. Adriano PacificoIl 32enne chef italiano misteriosamente Scomparso Una settimana è andato in bicicletta a Santiago de Compostela (Spagna). Per sua madre, in particolare Va Mattino O Stampa, Le sue tracce sono state perse durante la guerra.

Un’ultima chiamata è lunedì 11 luglio 2022

Secondo Grazia Mansueto, durante la sua ultima telefonata, nel pomeriggio Lunedì 11 luglio 2022Regalatogli dal figlio di La Madon Telefono insieme a Il numero di telefono della persona Incontrato per strada. Il padre di due ragazze ha detto che era stanco e demotivato e ha rotto il telefono. Ma non si sapeva dove fosse allora. Saint Tropez? Tolone? Sua madre ha detto ai media italiani di diffidare degli istituti di credito telefonico.

Dopo di che, non ci sono state notizie dagli anni Trenta. Gli ultimi euro sono stati prelevati dal conto bancario del giovane a Tolone venerdì 15 luglio 2022. Quindi la famiglia ha sporto denuncia in Francia il 18 luglio 2022. “La polizia francese ci ha spiegato che mio figlio avrebbe potuto scegliere la strada meno battuta per raggiungere Santiago in bicicletta”, ha spiegato la madre. Pagina dei fan.

