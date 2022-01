Valerie Damidot affronta Estelle Denise e la sua discussione sugli antiossidanti

Questo lunedì, nel programma “Estelle Midi” in onda sul canale francese RMC, un dibattito che non è piaciuto a Valerie Damidot …

Il 1° gennaio, il dottor André Grimaldi, professore al CHU Pitié-Salpêtrière in Francia, ha scritto una rubrica sul Journal du Dimanche. Era intitolato: I non vaccinati dovrebbero assumere la loro libera scelta di non essere rianimati?

Basti pensare che le reazioni al suo testo sono state numerose…

Estelle Denis, che presenta “Estelle Midi” su RMC, ha lanciato una discussione sull’argomento il 3 gennaio. Cosa non ha soddisfatto Valerie Damidot, che non ha mancato di esprimere il suo disappunto su Twitter: ” sul serio ???

Ho scritto in risposta al bando di concorso.

La moglie di Raymond Domenech non è rimasta in silenzio, e ha semplicemente risposto inviando uno screenshot del podio firmato da Andrei Grimaldi.

Poi Valerie Damidot ha spiegato la profondità del suo pensiero: “ Nessuna discussione può essere. Per fare la domanda, c’è qualcosa chiamato il giuramento di Ippocrate… Risposta di Estelle Dennis: Questo è il principio del dibattito! L’abbiamo invitata a “Estelle Midi” e mi sembra interessante sentire il suo punto di vista, mentre contraddice esattamente ciò che ha da dire sul giuramento di Ippocrate. »