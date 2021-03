Vaccino Covid in farmacia: le precisazioni di Federfarma Campania

Vaccino Covid in farmacia, Federfarma Campania precisa che non c’è ancora un protocollo d’intesa con la Regione

Federfarma Campania ha inteso puntualizzazione che non ha ancora sottoscritto alcun accordo con la Regione per la somministrazione del vaccino Covid in farmacia.

“Al momento non c’è alcun protocollo d’intesa”, ha puntualizzato l’organo di rappresentanza delle farmacie private convenzionato con il Ssn. “Nel corso di incontri preliminari abbiamo valutato il coinvolgimento delle farmacie, con ampia soddisfazione tra le parti, ma solo nelle prossime settimane saranno esaminate le ipotesi di lavoro”.

Il presidente di Federfarma Campania, Dario Pandolfi ha sottolineato che c’è ampia disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali. Lo scopo è quello di fornire un importante supporto nel processo di vaccinazione della popolazione.

Federfarma Campania è l’unico organo deputato a sottoscrivere accordi regionali. Ha inoltre coinvolto il delegato regionale Fofi (Federazione Nazionale Ordine Farmacisti), Maurizio Manna per coordinare gli aspetti professionali ed eventuali aggiornamenti per l’attività che potranno svolgere i farmacisti nell’ambito del percorso vaccinale.