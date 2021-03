Vaccini agli ultra 80enni, da lunedì anche all’ospedale di Cava

La conferma del sindaco Servalli dopo le perplessità de “La Fratellanza” e di “Siamo Cavesi”: «Vaccini agli ultra 80enni da lunedì a Cava»

Nella giornata di ieri i civici de “La Fratellanza” avevano chiesto le dimissioni dell’assessore alla tutela della salute, Armando Lamberti, poco fa – invece – i membri del gruppo “Siamo Cavesi” hanno puntato il dito contro «l’incapacità amministrativa nell’organizzazione della campagna vaccinale». Una polemica che si è alimentata giorno dopo giorno di fronte ai ritardi registratisi in città nelle operazioni per l’allestimento i centri vaccinali e garantire il vaccino agli ultra 80enni oltre che alla popolazione scolastica.

«La gestione di questa fase dell’emergenza pandemica da parte del sindaco e delle sue persone di fiducia è gravemente deficitaria – accusano Marcello Murolo, Raffaele Giordano e Enzo Passa –. Ai disagi causati alla popolazione anziana va aggiunto il tanto tempo per individuare e mettere a disposizione la struttura di Santa Lucia come centro per la vaccinazione del personale scolastico, relegando Cava a fanalino di coda nel Salernitano visto che altrove questa specifica campagna di immunizzazione è già partita da giorni».

Stando a quanto dichiarato dai consiglieri di “Siamo Cavesi” la giunta Servalli «non si è attivata per sollecitare l’utilizzo dell’ospedale cittadino come centro vaccinale per gli ultra 80enni, a differenza di quanto hanno fatto altre amministrazioni locali, ottenendo che la somministrazione dei vaccini avvenisse presso le loro strutture ospedaliere. La conseguenza è che gli ultra80enni, per i quali è d’obbligo la vaccinazione presso presidi sanitari e non in centri allestiti all’occorrenza, dovranno raggiungere Salerno».

A quanto pare, però, la situazione dovrebbe risolversi già a partire dal prossimo lunedì. In un commento su Facebook lo stesso primo cittadino ha assicurato, infatti, che «l’Asl chiama sulla base delle prenotazioni in piattaforma» e che il vaccino destinato agli ultra 80enni è il Pfizer. «Da lunedì – ha garantito Servalli – si faranno direttamente a Cava».