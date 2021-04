A margine della conferenza stampa del PD Cava de’ Tirreni tenutasi questa mattina a Palazzo di Città il sindaco Vincenzo Servalli ha annunciato anche quella che potrebbe essere una importante svolta nella campagna vaccinale dei cittadini cavesi.

L’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” affiancherà l’Asl Salerno nelle vaccinazioni.

“Ringrazio il dott. Enzo D’Amato, direttore dell’Azienda Universitaria Ruggi d’Aragona – ci spiega il primo cittadino – per aver dato alla nostra città, in quanto sede di un presidio dell’Azienda stessa, la possibilità di vaccinare cittadini cavesi presso il Ruggi. Questa possibilità, oltre all’attività dei centri vaccinali dell’Asl presenti sul nostro territorio e che da mesi stanno svolgendo un grande lavoro, rappresenterà senza dubbio un ulteriore salto in avanti della nostra campagna di vaccinazioni”