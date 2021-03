Vaccini, in campo i medici di base. Somministrazione anche a domicilio

“Dopo Pasqua sarà attivo il piano vaccini per i medici di base. Per i pazienti in ADi, vaccini a domicilio”

Cava de’ Tirreni. Come annunciato nei giorni scorsi ai nostri microfoni dall’Assessore alla Tutela alla Salute, Armando Lamberti anche a Cava de’ Tirreni ci si attende un nuovo slancio per la campagna vaccinazioni grazie al coinvolgimento dei medici di base.

A tal proposito la Direzione Sanitaria del Distretto 63 ha tenuto un incontro per pianificare le vaccinazioni per Covid 19 da parte dei Medici di Medicina Generale, che attraverso le Aggregazioni Funzionali Territoriali affiancheranno gli operatori dei centri vaccinali che già da diversi giorni sono operativi sul territorio della nostra città.

Presenti il direttore sanitario del distretto Dr. Pio Vecchione, il Dr. Germano Baldi ( Aft Cava Sud), il Dr. Antonio Vitale (Aft Cava nord), il Dr. Ciro Armenante, responsabile del centro vaccinale di San Francesco e il Dr. Gennaro Terrone responsabile del centro vaccinale di Santa Lucia.

Nell’ambito dell’incontro è stato stabilito che il Distretto Sanitario dedicherà una ulteriore postazione per ogni centro vaccinale già esistente, dove verranno somministrati i vaccini da parte dei medici di famiglia, che hanno dato un’adesione massiccia alla campagna vaccinale.

Inoltre, per i pazienti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) il Distretto, attraverso l’equipe del Dr. Alberto De Rosa , ed in sinergia con i medici di famiglia ,effettueranno le vaccinazioni a domicilio.

Come si procederà e in che tempi? Lo abbiamo chiesto al Dr. Germano Baldi (responsabile Aft Cava Sud).