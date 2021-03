Vaccini agli anziani cavesi: ora anche da Nocera Inf ed è subito polemica

Potere al Popolo attacca: «Tutta propaganda», Lamberti precisa: «È un’integrazione per accelerare le vaccinazioni»

Hanno destato non poche perplessità le telefonate arrivate in giornata dall’ospedale di Nocera Inferiore per la vaccinazione di alcuni ultra 80enni di Cava. Per loro somministrazione del Pfizer predisposta all’Umberto I.

Sulle barricate gli esponenti di Potere al Popolo che, alla notizia, hanno provveduto a diramare un comunicato.

«Apprendiamo in queste ore dell’arrivo di convocazioni per le vaccinazioni degli over 80 di Cava de’ Tirreni presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore – ha dichiarato Davide Trezza di Potere al Popolo –. Si svela così la campagna di vuota propaganda dell’amministrazione comunale per l’apertura del doppio centro vaccinale che tuttora resta un annuncio politico e null’altro. Ricordiamo tutti l’inaugurazione in pompa magna del centro vaccinale presso il Convento di San Francesco che avrebbe dovuto facilitare la mobilità e l’accoglienza delle categorie over. Noi di Potere al Popolo crediamo che la sequela di ritardi, inefficienze e scarsa capacità amministrativa dimostrata in questi mesi in città renda l’amministrazione comunale e le autorità sanitarie poco credibili dinanzi a una cittadinanza che, in un momento così delicato, chiede risposte chiare e immediate».

Lamberti rassicura: «È un’opzione aggiuntiva»

Abbiamo voluto vederci chiaro e, dopo un veloce confronto telefonico con l’assessore alla tutela della Salute, il professore Armando Lamberti ci ha detto che: «È un’opzione aggiuntiva disposta dall’Asl Salerno presso l’ospedale di Nocera Inferiore. Praticamente a Cava un anziano ha la prenotazione per il 29, ad esempio, riceve la telefonata dell’Asl che gli dice che a Nocera possono vaccinarlo domani e l’anziano sceglie di sua sponte. Ma in ogni caso non perde la prenotazione di Cava».