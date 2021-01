Vaccini a Cava de’Tirreni: si faranno alla sede della Protezione Civile

Individuati a Santa Lucia i locali per la campagna vaccinale. Servalli: “Servono minimi interventi di manutenzione”

Cava de’ Tirreni. Nel corso di un rocambolesco consiglio comunale in modalità telematica il sindaco Vincenzo Servalli è intervenuto per comunicare di avere individuato i locali che saranno utiizzati per la campagna vaccinale sul territorio cavese.

“Ho fatto un sopralluogo presso l’attuale sede della Protezione Civile in via Vitale nella frazione Santa Lucia, dove ci sono dei locali che stiamo utilizzando per fare i tamponi. I locali sono idonei per poter iniziare a fare la campagna vaccinale per i nostri cittadini”.

“È un ambiente sicuro, – fa sapere il primo cittadino – con spazi che consentono al cittadino vaccinato di attendere il tempo necessario previsto dal protocollo dopo l’iniezione”.

“Ci sono sale ben fatte anche se il Distretto sanitario ha ritenuto di dover fare dei minimi interventi di manutenzione, che cominceranno la settimana prossima. Nell’attuale sede che ospita la locale sezione della Protezione civile cominceremo a fare i vaccini quando sarà ultimata la vaccinazione delle categorie prioritarie. Contestualmente – ha concluso – stiamo valutando soluzione aggiuntive e ulteriori locali per effettuare i vaccini”.