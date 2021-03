Vaccinazioni over 80: “Prima giornata chiusa positivamente”

“In poco più di un mese contiamo di concludere la campagna di vaccinazione per gli over 80 che si sono prenotati”

Cava de’ Tirreni. Scongiurate le grane della vigilia, il secondo polo vaccinale cavese ha risposto bene alla prima giornata di vaccinazioni agli over 80 presso la sede allestita nelle sale messe a disposizione dai frati del Convento di San Francesco e Sant’Antonio.

“L’apertura del secondo centro di vaccinazioni – commenta l’assessore alla Tutela della Salute, Armando Lamberti – costituisce un altro importante tassello dell’attività di tutela della salute dei nostri concittadini. Questa mattina sono stati vaccinati i primi cittadini ultraottantenni che si sono registrati e prenotati sulla piattaforma informatica, così come disposto dalla Regione. Le difficoltà per allestirlo e dare il via a questo secondo centro ci sono state, ma le abbiamo affrontate. Da lunedì si riprende a pieno regime con appuntamenti fissati sia di mattina che di pomeriggio. Lo sforzo dell’Amministrazione non è mai venuto meno, nonostante le difficoltà dettate da questo momento così delicato. Ci ripaga lo sguardo dei nostri anziani che questa mattina hanno accettato fiduciosi di sottoporsi alla vaccinazione”.

“Tutti i cavesi vaccinati entro l’estate”

“Giornata chiusa in maniera regolare e i primi 55 prenotati si sono presentati per la somministrazione del vaccino Pfizer – aggiunge il Direttore del Distretto sanitario, Pio Vecchione – Contiamo da lunedì di tenere un ritmo di circa cento vaccinati al giorno e considerando i 3500 anziani in quela fascia di età, stimiamo di concludere in poco più di un mese questa prima fase”.

“Nelle fasi successive – continua – si procederà con le vaccinazioni alle altre fasce di popolazione in base alle indicazioni che riceveremo. E con una campagna massiccia, condotta a ritmo serrato, e i necessari vaccini a disposizione sono fiducioso che tutti i cavesi potranno essere vaccinati entro l’estate”.

Il polo vaccinale allestito presso il Convento francescano affianca, di fatto, l’operato del centro di vaccinazioni collocato presso la Circoscrizione di San Lucia, sede della Protezione Civile cavese, a disposizione degli operatori scolastici che desiderano essere vaccinati.

