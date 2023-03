USA-Valori da seguire a Wall Street (Aggiornato) – 01/03/2023 15:14

(Actualisé avec Kohl's, Lowe's, Abercrombie & Fitch) PARIS, 1er mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère baisse : * KOHL'S KSS.N a annoncé une perte trimestrielle surprise et prévoit un bénéfice annuel bien en dessous des attentes, les importantes promotions destinées à dynamiser la demande dans l'habillement ayant impacté les marges du groupe. * LOWE'S LOW.N - La chaîne de magasins de bricolage anticipe un chiffre d'affaires sous les estimations des analystes à cause d'une demande morose. * ABERCROMBIE & FITCH ANF.N prévoit une croissance des ventes annuelle supérieure aux attentes. * NOVAVAX NVAX.PA chutait de plus de 24% dans les échanges en avant-Bourse après avoir émis des doutes sur sa capacité à maintenir son activité, le laboratoire ayant fait état d'une incertitude importante quant à ses revenus pour 2023 et la fin en décembre de l'accord qui le lie au gouvernement américain pour l'achat de vaccins. * TESLA TSLA.O va construire une nouvelle usine d'assemblage dans le nord du Mexique dans le cadre d'un accord de plus de cinq milliards de dollars, a annoncé mardi un membre du gouvernement mexicain. * HP HPQ.N a fait état mardi de la plus forte baisse de son chiffre d'affaires trimestriel depuis 2016, à cause l'impact de l'inflation et de l'incertitude économique sur la demande. * RIVIAN AUTOMOTIVE RIVN.O a annoncé le rappel de plus de 12.700 véhicules pour un problème dans le système de ceinture de sécurité et un objectif annuel de production bien inférieur aux estimations du marché. * AMC ENTERTAINMENT AMC.N a enregistré une baisse de plus de 15% de son chiffre d'affaires et creusé ses pertes au quatrième trimestre. La chaîne de salle de cinéma reculait de 7% avant l'ouverture. * GENERAL MOTORS GM.N supprime des centaines de postes afin de réduire les coûts, a déclaré une source à Reuters. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)