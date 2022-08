Ursula von der Leyen avverte di mancanza di energia: preparati al peggio

La Russia ha già interrotto, in tutto o in parte, le sue spedizioni di gas verso diversi Stati membri dell’UE.

Agenzia di stampa francese.







coppia AFP

Inserito il 01/08/2022 alle 11:51



IlLa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha messo in guardia contro un’escalation della crisi energetica nell’Unione europea a causa della guerra in Ucraina. La Russia ha già interrotto, in tutto o in parte, le spedizioni di gas verso 12 Stati membri. “Dobbiamo prepararci al peggio”, ha detto al quotidiano spagnolo. Lo scienziato Lunedi.







Secondo lei, il piano di emergenza europeo concluso la scorsa settimana per ridurre i consumi di gas garantirà gli approvvigionamenti per il prossimo inverno. Con questo piano, il capo della commissione ha sottolineato che l’Unione europea ha compiuto un “passo decisivo e senza precedenti” nel combattere le minacce del presidente russo Vladimir Putin di interrompere completamente le forniture di gas.