L’associazione Noi con Voi di Nocera Inferiore lancia una raccolta fondi per donare uova di Pasqua alle famiglie in difficoltà

Una raccolta fondi online, per l’acquisto di uova di Pasqua da donare alle famiglie in difficoltà. L’ha organizzata l’associazione di protezione civile Noi con Voi di Nocera Inferiore. I volontari consegneranno le uova ad alcune famiglie disagiate sul territorio nocerino. L’associazione già in passato ha organizzato numerose raccolte solidali.

“L’emergenza Covid-19 ha colpito molte famiglie sul piano economico – scrivono i responsabili di Noi con Voi -. In molti casi papà e mamme hanno dovuto rinunciare ad accontentare i desideri dei propri figli per mancanza di denaro.

In prossimità della Pasqua, non tutte le famiglie riusciranno ad acquistare come da tradizione le uova per i propri piccoli. Per questo motivo l’associazione Noi con Voi si impegnerà nella realizzazione di una raccolta fondi per l’acquisto di uova“. La consegna è prevista tra il 2 e il 3 aprile prossimi.

La raccolta è attiva sulla piattaforma GoFundMe (il link QUI). Sarà possibile donare un piccolo contributo a propria scelta fino al prossimo 28 marzo. “Questo gesto, rivolto alla nostra comunità, sarà segno di solidarietà e vicinanza durante questo doloroso periodo. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che aderiranno a questo progetto, perché grazie all’aiuto di tanti si raggiunge anche l’impossibile“.