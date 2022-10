Uno strano asteroide scuote il mondo degli scienziati: La Nouvelle Tribune

Più di un anno dopo la comparsa di una palla di fuoco in Canada, gli scienziati sono tornati alla natura di questo oggetto, che è stato a lungo considerato una cometa perché proveniva dalla nuvola di Oort. Secondo le ultime informazioni riportate dagli esperti su questo aspetto, il corpo è preferibilmente costituito da rocce e non da ghiaccio. Questa proprietà consente di indicare che l’oggetto specificato è molto probabilmente un asteroide. Per altri osservatori, questa scoperta potrebbe aiutare a comprendere la formazione del sistema solare.

« Ciò evidenzia il fatto che c’è dispersione e deposizione di materia da tutto il Sistema Solare nella nuvola di Oort”.spiegare Karen Mitch, uno scienziato presso l’Hawaii Institute of Astronomy. L’oggetto apparso in una provincia canadese il 22 febbraio 2021 era una roccia spaziale del peso di circa 2 kg. È evaporato quando è entrato nell’atmosfera. per Bill BotkeSpecialista in dinamiche di laboratorio Istituto di ricerca del sud-ovestla scoperta potrebbe anche avere il vantaggio di alcuni modelli secondo i quali gli oggetti sarebbero stati dispersi dalla cintura degli asteroidi nella nuvola di Oort.

Altri oggetti non identificati

Ricorda inoltre che sono state registrate diverse cose non identificate. Tuttavia, gli scienziati non sono riusciti a giungere alla conclusione che fossero asteroidi o meno. “Brillava così velocemente e ha lasciato dietro di sé un treno luminoso in mezzo all’atmosfera”, Da parte sua, ha descritto Denis Vida. Per diversi anni, questi paesi sono stati considerati comete. Un caso simile è stato identificato nel 2016 dalle squadre Karen Mitch. La coda del corpo era priva di ghiaccio.