Uno smartphone compatto con un grande schermo pieghevole? Oppo ci delizierà ancora una volta con il suo Find N2

Sono emerse nuove indiscrezioni sul display dell’Oppo Find N2, il prossimo smartphone pieghevole di Oppo. Concorrerà con il Samsung Galaxy Z Fold 4 in un formato libro simile, ma con proporzioni diverse.

L’OPPO Trova N2 Atteso da tempo, proprio come il Find N2 Flip, di cui saranno i diretti concorrenti Galaxy Z Piega 4 et al Galaxy Z Flip 4 da Samsung. Il produttore è attualmente il leader di mercato in smartphone Pieghevole, sia nelle vendite che nelle recensioni. Sappiamo di più sugli schermi del futuro lo smartphone Grazie a buttare fuori Digital Chat Station che ha pubblicato i dettagli sul social network cinese Weibo.

Due schermi Amoled da 120HZ per Oppo Find N2

Quello che ci dice è che il display esterno sarà un Samsung E6 Amoled da 5,54 pollici con una definizione di 2120 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per quanto riguarda lo schermo interno, che si ripiega, sarà anch’esso E6 Amoled, con una dimensione di 7,1 pollici, con una definizione di 1920 x 1792 pixel e la stessa frequenza di aggiornamento.

Per fare un confronto, il Samsung Galaxy Z Fold 4 ha uno schermo esterno da 6,2 pollici con una risoluzione di 2316 x 904 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre lo schermo esterno è da 7,6 pollici con una risoluzione di 2176 x 1812 pixel e un simile frequenza di aggiornamento.

Quindi notiamo che le proporzioni sono completamente diverse. Il Find N2 dovrebbe mantenere le sue idiosincrasie con una proporzione molto più squadrata e compatta rispetto al suo concorrente, che abbiamo già visto su Primo Trova N.

Cosa sappiamo dell’Oppo Find N2

Negli ultimi mesi sono emerse molte voci e fughe di notizie per fornire dettagli su questa ricerca N2, attesa da tempo. Primo, L’uscita è prevista per dicembre Secondo la stazione di chat digitale. Tuttavia, nessuna versione europea è stata confermata Possiamo aspettarci di vedere questo smartphone in Francia.

Dal punto di vista dei componenti, ci aspettiamo che sia giusto Snapdragon 8+ Gen1 Non in Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm poche settimane fa. un SoC Insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Nella foto, Oppo Find N2 ha diritto a un sensore di immagine principale da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP e zoom x2 da 32 MP. Per quanto riguarda la batteria, avrà una capacità di 4520 mAh.

