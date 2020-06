Uno scatto per Cava: sostieni anche tu la Caritas Diocesana

L’iniziativa benefica “Uno scatto per Cava” è online dal 5 giugno

Se 40 artisti hanno messo a disposizione una propria opera, anche tu puoi dare un piccolo contributo. Basta andare sul sito www.unoscattopercava.it, selezionare lo scatto che più ti piace e acquistarlo.

L’intero ricavato andrà alla Caritas Diocesana Amalfi- Cava, in particolare all’Emporio della Solidarietà. La struttura doveva già essere inaugurata in primavera, ma a causa dell’emergenza sanitaria, l’apertura è stata rinviata in autunno.

Al momento sono state acquistate ben tre opere. Gli autori che hanno preso parte a Uno scatto per Cava provengono da più regioni italiane. Come sottolinea il promotore dell’iniziativa Valerio De Felicis :”L’obiettivo non è solo la solidarietà ma anche l’opportunità di fare rete, ripartendo dalla cultura“.