Univol 2020, presentata la terza edizione dell’Università del Volontariato

Presentata ieri a Salerno, presso il Campus di Fisciano la terza edizione di Univol 2020.

A promuovere l’iniziativa Sodalis CSV Salerno, co-progettata con il DisPS – Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno e l’Osservatorio politiche sociali Unisa.

L’Università del Volontariato è un percorso formativo aperto a 22 partecipanti, (studenti, volontari e cittadini), pronti ad approfondire il mondo del Terzo Settore alla luce della nuova riforma e a conoscerne aspetti e potenzialità. L’attività oltre a toccare temi e caratteristiche del volontariato, prevede un forte taglio pratico dedicato agli aspetti tecnici delle organizzazioni.

L’Università del Volontariato è gratuita per tutti i partecipanti e prevede per gli studenti del Corso di Laurea in Sociologia, triennale e magistrale, che ne faranno richiesta, come tirocinio formativo curriculare.

Ne abbiamo parlato con Fabio Fraiese D’Amato, referente area formazione Sodalis.

