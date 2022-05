Un’estensione dell’energia nucleare fino al 2035? Engy stabilisce le sue condizioni

Di conseguenza, il produttore e il fornitore di energia si impegneranno solo in un progetto del genere”.Nell’ambito di un approccio equilibrato alla condivisione del rischio, con un quadro normativo definito, stabile e praticabile per l’investimento richiesto, compreso anche un quadro chiaro per la disattivazione e la gestione delle scorie nucleariLo ha annunciato martedì la casa madre di Engie Belgium, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali. Il 18 marzo il governo federale ha deciso di chiedere al governo francese di prolungare la vita di servizio di Doel. 4 e Tiang 3 fino al 2035.”Questa decisione richiederà a Engy di espandere il suo ruolo di operatore nucleare per un periodo molto più lungo del previsto. Engy contribuisce al riorientamento e sta lavorando con il governo per studiare la fattibilità e le condizioni per l’attuazione di questo nuovo scenario.‘, ha commentato.

Engi ricorda già di aver indicato che sarebbero necessari cinque anni per attuare un tale scenario, visti i notevoli vincoli di sicurezza, normativi e di attuazione coinvolti. Ciò a maggior ragione perché i lavori di ampliamento devono essere eseguiti anche se è già iniziato lo smantellamento delle unità adiacenti e le altre unità adiacenti rimarranno in funzione, indica l’alimentatore e il produttore.

“Date le sue dimensioni, tale potenziale estensione rappresenterebbe un profilo di rischio che va ben oltre le normali attività di un operatore privato.Pensa Angy.

A fine marzo, l’amministratore delegato di Engie Belgium, Thierry Seigmann, ha avvertito che la decisione tardiva del governo di estendere le ultime centrali nucleari significava che non sarebbero state pronte fino al 2027. È anche probabile che vengano messe in servizio. Ha avvertito tra il 2025 e il 2027 di lavori di adattamento.

Nel breve termine, le priorità dell’azienda francese sono “Mantenere un elevato livello di disponibilità operativa, prepararsi alla chiusura definitiva delle prime due unità questo inverno (Doel 3 il 1° ottobre e Tihange 2 il 1° febbraio 2023, ndr) ed entrare nel processo di revisione triennale delle disposizioni nucleari nel seconda metà di quest’anno“.

“Su quest’ultimo punto, seguendo lo stesso iter del 2019, tale revisione terrà conto dell’eventuale aggiornamento degli scenari tecnici ed economici, inclusi costi, tempistiche e tassi di attualizzazione.‘ Angie identifica.