Une nouvelle marque de smartphones va arriver sur le marché

La marca Nothing va commercializzatore figlio di smartphone premier nel 2022.

Fondée par Carl Pei, l’un des cofondateurs de la marque OnePlus, Nothing avait commercialisé en 2021 son premier produit, une paire d’écouteurs au look minimaliste, les ear 1. Un an plus tard, l’entreprise revient avec un nouveau projet beaucoup più ambiziosi. En 2022, Nothing commercialisera son premier smartphone, un terminal sous Android avec une très légère surcouche logicielle baptisée Nothing OS.

“Niente OS est construit sur un écosystème ouvert et homogène” spiega l’impresa. “Niente OS dispose du meilleur de l’expérience Android puro e ramène il sistema di sfruttamento à l’essentiel, où chaque fonctionnalité e une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs. Nothing OS est conçu pour offrire une expérience rapide et fluide. L’hardware des produits Nothing è integro è legato al parfaitement au logiciel grâce à des policies, des couleurs, des éléments graphiques et des sons personnalisés associés à une interface cohérente.

Il marchio non passa inosservato nel design dell’abbigliamento, se soddisfa l’interfaccia del figlio e parla in breve della visione. Le phone (1), c’est son nom, sera un modèle haut de gamme embarquant un processeur Qualcomm de dernière génération et tourné sur un écosystème uni et un design très minimaliste. Sa commercialization est prevue pour 2022 en Europe. Comme les écouteurs de la marque, il devrait être proposé à un tarif compétitif.