Une mauvaise nouvelle à venir pour les clients Proximus? L’opérateur n’exclut pas d’augmenter ses tarifs dans les mois à venir

Proximus veut lancer dans le courant de cette année une offre Internet avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 10 Gbps, soit 10 fois plus rapide que la vitesse maximale actuelle sur le marché belge. Elle ne sera pas cependant pas disponible pour tous les clients dans un premier temps.

Guillaume Boutin, le CEO de l’opérateur télécom, a fait cette annonce lors de la présentation des résultats financiers de 2021. D’ici la fin de l’année, l’entreprise lancera ainsi un abonnement Internet d’une vitesse de 10 théorique Gbps per i consumatori e le imprese. Par ce biais, Proximus entend montrer sa « supériorité » en terms de réseau, selon le patron français.

L’operatrice non è un problema che ti offre il vantaggio dei dettagli sull’offerta. Il faudra en tous les cas disposer d’une connexion a Internet tramite la fibra ottica di Proximus. Et, même avec cela, tous les clients ne pourront pas atteindre immédiatement cette vitesse maximale. Tutto ciò che è necessario in effetti un nuovo percorso e un nuovo booster WiFi. On ne sait pas encore quei siti seront les premiers à bénéficier de cette vitesse.

Les tariffe vont augmenter ?

Proximus ne s’est pas davantage prononcé sur le prix de l’offre. « La fin de l’année 2022 est encore loin », confie-t-on. En particulier avec la période actuelle, où l’inflation (et son influence sur les salaires) et les prix de l’énergie battent des records. « Cela affettuoso énormément les opérations de Proximus », a d’ailleurs dit Guillaume Boutin. « On travaille sur nos dépenses et on tient à l’oeil nos tarifs », at-il ajouté. L’entreprise n’exclut en effet pas d’augmenter les tarifs de certees offres dans les mois à venir.

Pour ceux qui attachent par contre plus d’importance au prix qu’à la vitesse, Proximus va lancer le 1er mai un nouvel abonnement Internet : ‘Internet Essential’, à 25 euros par mois, pour 100 GB de volume et 50 Mbps de vitesse di telecarica. La formula sostituisce Internet Start, qui costa 27,5 euro. I clienti qui ne disposent que d’un câble en fiber optique pourront égallement s’abonner, mais ils devront Patienter encore quelques mois.