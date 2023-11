Un’altra sconfitta per la Germania in un’amichevole sette mesi prima dell’Euro

La Germania ha perso 3-2 contro la Turchia sabato sera all’Olympiastadion di Berlino in un’amichevole, una battuta d’arresto preoccupante a meno di sette mesi dalla partita di apertura di Euro 2024 a Monaco.

La Germanschaft non perde contro la Turchia da più di 18 anni (2-1 l’8 ottobre 2005). Dobbiamo risalire alla metà di giugno del 1951 per trovare traccia della sconfitta da parte dei turchi sul nostro territorio.

Tre paesi si qualificano a turno per Euro 2024

I tedeschi hanno mostrato ancora una volta i loro difetti difensivi nella prima partita casalinga del tecnico Julian Nagelsmann. Hanno subito gol da Ferdi Kadioglu (38), Kenan Yildiz (45+2) e Youssef Sari (71, su calcio di rigore). Hanno aperto le marcature con Kai Havertz (quarto), poi hanno pareggiato grazie a Niklas Volkrug all’inizio del secondo tempo (49° minuto).

La Germania è rimasta imbattuta da tre partite contro Francia (2-1), Stati Uniti (3-1) e Messico (2-2) dopo l’assenza del tecnico Hansi Flick il 10 settembre.

Martedì sera la Germanschaft si recherà a Vienna per affrontare l’Austria, già qualificata agli Europei 2024 come la Turchia, mentre la Turchia, il cui allenatore Vicenzo Montella, si recherà a Cardiff per disputare l’ultima partita delle qualificazioni e assicurarsi il primo posto nel proprio girone .

