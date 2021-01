Web radio per i volontari dell’associazione PA Croce Azzurra di Siano. Insieme per promuovere buone prassi contro la pandemia da coronavirus

Una web radio nuovo di zecca. A realizzarla i volontari della PA Croce Azzurra di Siano che durante la pandemia hanno messo su una emittente radiofonica sul web per raccontare come gestire l’emergenza sanitaria. A raccontarla il volontario Rocco Masi.

Quando è nata la web radio?

Durante la prima ondata di coronavirus. Il nostro comune grazie ad una emittente televisiva regionale aveva l’utilizzo di un canale digitale per informare la cittadinanza e abbiamo pensato Perchè non fare una radio?”.

E poi.

Poi l’abbiamo sviluppata, acquistando il programma e un poco di materiale per la trasmissione: cuffie, mixer e altro.

Chi ha avuto l’idea?

Un gruppo di volontari insieme al presidente Maurizio Rainone e Rocco Di Filippo, volontario responsabile della funzione Comunicazione del Centro Operativo Comunale.

Ma cosa trasmettete in questa radio?

Musica italiana e consigli utili per affrontare la pandemia, come le misure di prevenzione per non contagiarsi. Abbiamo sviluppato un piano radiofonico per il nuovo anno. Insieme alle canzoni da ascoltare ci piacerebbe parlare del piano di protezione civile comunale. Inoltre vogliamo dare spazio anche alle realtà associative del nostro territorio per permettere loro di ritornare a svolgere parte delle loro attività.

C’è chi vi ha dato una mano per realizzarla?

Abbiamo fatto tutto da soli, ma ora ci piacerebbe un aiuto da chi, per esempio, può spiegarci al meglio l’utilizzo del programma, i tempi della radio e anche l’utilizzo delle strumentazioni. Vogliamo migliorare.