Una vittoria attesa e un record pari alla finale di “Ballando con le Stelle” | Televisione

La vittoria di Billy Crawford non è davvero sorprendente, perché il livello di ballo della star era già molto alto prima della competizione. Per alcuni utenti di Internet, l’artista è stato favorito fin dall’inizio del programma dalla sua esperienza. Ma la conclusione è chiara: per tutta la stagione Billy e Fove hanno sorvolato gli ascolti, impressionando un po’ di più la giuria ogni settimana. Insomma, il ballerino filippino-americano non gli ha rubato la vittoria.