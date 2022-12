Una tempesta “storica” ​​negli Stati Uniti: 1,5 milioni di americani senza elettricità, caos nei trasporti

Caos sui trasporti venerdì sera Il sito specializzato Flightaware ha elencato 5.500 voli cancellati negli Stati Uniti, gli aeroporti più colpiti sono quelli di Seattle, New York, Chicago o Detroit. Diversi stati hanno dichiarato lo stato di emergenza, tra cui New York, Oklahoma, Kentucky, Georgia e North Carolina. Con visibilità prossima allo zero, bufere di neve e nevischio che colpiscono la maggior parte del paese, le strade sono molto pericolose. “Le persone dovrebbero restare a casa, non avventurarsi per stradaAvvertì V Cnn Governatore del Kentucky Andy Beshear. “La tua famiglia vuole vederti a casa per Natale, ma soprattutto vuole vederti vivo.“

Le persone dovrebbero restare a casa, non avventurarsi per strada

Ha confermato che tre persone sono morte sulle strade del Kentucky. In Oklahoma, almeno due persone sono morte sulla strada, secondo l’agenzia responsabile della gestione delle emergenze in quello stato. In Ohio, una massiccia collisione di circa 50 veicoli su un’autostrada ha ucciso almeno una persona, secondo i media locali. Nel Michigan, il traffico è stato interrotto venerdì a metà mattinata su un’autostrada a causa di un incidente che ha coinvolto nove rimorchi.

La tua famiglia vuole vederti a casa per Natale, ma soprattutto vuole vederti vivo

Questa tempesta di rara intensità è stata causata da “Bomba della depressione“: Una forte lotta tra due masse d’aria, una molto fredda dell’Artico e l’altra tropicale del Golfo del Messico, esacerbata da un rapidissimo abbassamento della pressione atmosferica, in meno di 24 ore. Questo tipo non è interferito da un tempesta.”Solo una volta per generazioneSecondo il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti a Buffalo.