Premi e risultati

Dopo 95 minuti di omicidio, ridicolo, Belgio, birra, stupro e umorismo, i titoli di coda vanno finalmente sullo schermo nella piccola stanza di Cannes. Le luci sono tornate. La piccola stanza si svuota molto rapidamente. Gli spettatori che escono quel giorno sono molto divisi.

Ma molto rapidamente, il film è diventato un fenomeno a Cannes nel 1992. I tre giovani belgi hanno rilasciato interviste, incontri con buyer, registi e attori. Vengono spinti senza preavviso nel grande mondo del cinema. “Questo è successo vicino a teHa vinto tre premi e ha fatto notizia in Belgio.

A Cannes, il film ha trovato un distributore. Uscirà in Belgio ad agosto. C’è anche un vero fenomeno. Tutti ne parlano. Per i belgi di lingua francese, lo shock è ancora maggiore. Luoghi delle riprese, accenti, produzione vicino allo Strip-Tease Show e identificazione dell’assassino a tutta velocità.

“Questo è successo vicino a te“Rappresenta una rottura, una rivoluzione per il cinema belga. Un cortometraggio prodotto al di fuori di tutte le reti tradizionali tocca il suo pubblico e rappresenta una nuova generazione.

future generazioni di “accaduti”

Per Hugh Days, giornalista cinematografico per RTBF, il film è diventato piccolo: “Cinema come Gustave Kerven e Benoit Delépine con il loro cinema alternativo hanno cercato di sviluppare una sorta di mancanza di rispetto. Il film ha lasciato tracce. Ma devi renderti conto che è un felice incidente, è un film irripetibile. L’unica cosa presente nel film è la natura, è Benoit Poelvoorde.

Dovresti sapere che Benoit Poelvoorde è stato l’unico a non fare film nel trio. Tuttavia è l’unico che ci è riuscito dopo. È un paradosso. Benoît Poelvoorde è il primo attore belga che può imporre la sua nazionalità al cinema francese. Fino ad allora, gli attori o le attrici al massimo dicevano di venire dal nord per far parte della grande famiglia del cinema francese. Sulla scia di Poelvoorde, attori come François Damiens o Olivier Gourmet sono riusciti a sfondare. L’ascesa del cinema belga è l’ascesa degli attori belgi”.