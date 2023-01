Una spiacevole sorpresa per un concessionario che guida una Porsche

L’avventura di questo mercante si è svolta sabato 31 dicembre nel centro della città di Valenciennes, Spiegato dai nostri colleghi di La Voix du Nord. “Stavo guidando con calma al volante della mia Porsche Macan Turbo, lungo la Place d’Armes. Freno per la prima volta, nessun problema. Davanti a me l’auto rallenta alla rotonda e non c’è più frenata, L’ansia! Per fortuna l’auto in cui mi trovo non ci mette troppo a ripartire. Non la spingo e giro la mia Porsche a fondo corsa premendo il pulsante del freno a mano sul cambio automatico. » Le pastiglie sono state appena cambiate Il quarantenne pensava di essere entrato da una bella porta. Il giorno prima era tornato dalle vacanze, percorrendo l’autostrada con moglie e figli nella stessa macchina. “Questa Porsche è del 2016, l’ho comprata usata da un concessionario (n.d.r. al sud). Revisionata un anno fa. Sempre manutenuta da officina omologata. Appena cambiate le pastiglie. Faccio fatica a venire fare i conti con quello che è successo a me.” . »

Staffe installate in modo errato Né il modello né il produttore sono in discussione. Per il direttore della concessionaria Porsche di Lille, dove il proprietario ha lasciato la sua auto per le riparazioni, i freni andavano bene. Il problema è ricorrente in questo modello. È stato anche ben individuato dai rivenditori di marca. Se la pinza è installata in modo errato, il tubo si romperà e alla fine i freni si guasteranno. Per lui l’auto non è più in garanzia, l’autista deve rivoltarsi contro il meccanico che si occupa del montaggio.