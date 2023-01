Una nuova strategia sanitaria nazionale per affrontare le sfide

Il Libano sta attraversando una delle crisi più gravi e complesse della sua storia moderna. La combinazione di sconvolgimenti politici, collasso finanziario, un afflusso costante di rifugiati e la pandemia di Covid-19 in corso ha messo a dura prova il sistema sanitario. Questa situazione è stata aggravata dall’esaurimento delle risorse umane, soprattutto quelle altamente qualificate. Oltre il 20% degli infermieri e il 40% dei medici sono immigrati. L’accesso ai servizi sanitari è diventato difficile poiché il costo delle cure continua a salire, in particolare a causa della riduzione del potere d’acquisto e della maggiore dipendenza dai prodotti medici importati. Di conseguenza, alcuni indicatori sanitari chiave, come l’aspettativa di vita, la mortalità materna e l’immunizzazione infantile, sono peggiorati. Nel Paese, inoltre, sono ricomparse malattie dimenticate come la difterite, il tetano e, più recentemente, il colera, e si sta affievolendo il progresso sanitario degli anni precedenti.

C’è anche un enorme disallineamento tra i bisogni sanitari della popolazione e le risorse disponibili: il budget generale del Ministero della Salute Pubblica è passato da 486 milioni di dollari nel 2018 a meno di 37 milioni di dollari nel 2022. In questo contesto, la popolazione utilizza i servizi sanitari sistema in meno: le stime sulla spesa sanitaria totale risultano in calo di oltre il 40%. Tuttavia, il conto è aumentato notevolmente per i pazienti: mentre la maggior parte della popolazione è al di sotto della soglia di povertà, ora deve pagare di tasca propria quasi la metà dei costi sanitari. Gli aiuti esteri stanno diventando sempre più necessari per sostenere i servizi sanitari di base. Tuttavia, la crisi internazionale, l’aumento dell’inflazione globale, la stanchezza dei donatori e le agende politiche internazionali contrastanti hanno soffocato il già insufficiente flusso di aiuti. La scelta di molti donatori di lavorare direttamente con le ONG piuttosto che con le istituzioni pubbliche, l’esistenza di un gran numero di piattaforme di aiuto non coordinate e talvolta concorrenti, e un sistema sanitario frammentato hanno ridotto l’efficacia delle iniziative di aiuto, in un momento in cui le risorse stanno diventando sempre meno sempre più scarso.

Pertanto, è stato necessario sviluppare una strategia sanitaria nazionale unificata che stabilisca la direzione e stabilisca le priorità. Il Ministero della Salute Pubblica, in consultazione con tutte le parti interessate nazionali e internazionali, ha guidato il processo di formulazione della strategia per un sistema sanitario più equo, integrato ed efficace, garantendo l’accesso universale a un’assistenza sanitaria di qualità, basata sui valori e incentrata sulle persone. La strategia contribuirà a guidare il sostegno internazionale al Libano, in quanto diventa la base per una risposta più coordinata ai bisogni sanitari acuti, costruendo al contempo un sistema più forte, più autosufficiente e più reattivo.

La Strategia Sanitaria Nazionale si concentrerà su diversi punti:

Migliorare la governance del settore sanitario, istituzionalizzando politiche e processi decisionali basati su prove. Questo sviluppo sottolineerà la necessità di una strategia di finanziamento della sanità che serva da base per rendere coerenti i numerosi fondi stanziati, il che porterà a un finanziamento sostenibile e più indipendente dai donatori.

Rendere l’assistenza sanitaria di base la pietra angolare della fornitura di servizi sanitari di qualità. Questo servizio dovrebbe essere finanziato per fungere da gateway per l’assistenza secondaria e terziaria ed essere un hub per gli interventi di sanità pubblica. Investire nell’assistenza sanitaria di base dovrebbe generare risparmi che possono essere reinvestiti e aprire la strada a una minore dipendenza dagli aiuti. La tabella di marcia per rafforzare l’assistenza sanitaria di base richiede la ridefinizione del ruolo del Ministero della Salute, la revisione di tutti i servizi e la revisione dei piani di finanziamento.

– È essenziale investire nel rafforzamento del sistema sanitario pubblico e nella preparazione alle emergenze per garantire la resilienza e la capacità di adattamento del sistema. Ciò richiede investimenti in infrastrutture di base come un laboratorio di riferimento (per monitorare la qualità dell’acqua, del cibo e dei batteri), un centro operativo di emergenza e una rete di strutture di controllo antimicrobico.

– Identificare la carenza di operatori sanitari come la più grande sfida per il sistema sanitario e affrontare le cause profonde del logoramento della forza lavoro, migliorando le condizioni di lavoro nelle strutture e sviluppando una tabella di marcia per il recupero degli operatori sanitari a breve, medio e lungo termine prospettiva.

La trasformazione digitale è fondamentale per migliorare la trasparenza e la responsabilità e contribuire a ripristinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche. Faciliterà inoltre il monitoraggio dei farmaci e quindi la lotta contro le pratiche dannose e consentirà il monitoraggio dei risultati ottenuti dal punto di vista sanitario. È quindi necessario disporre di un piano generale del sistema informativo sanitario nazionale che possa concentrare gli sforzi sotto una direzione comune.

Nonostante le difficoltà, il Libano riconosce che ci sono opportunità nella crisi. L’attuazione di questa strategia nazionale dovrebbe consentire alle persone di vivere in modo più sano e beneficiare dell’accesso a cure di qualità senza dover sostenere ulteriori difficoltà finanziarie; Fornitori di lavorare all’interno di un sistema che tenga conto dei determinanti chiave della salute e risponda alle emergenze sanitarie; Le istituzioni pubbliche devono lavorare per la copertura sanitaria universale e lavorare per l’interesse pubblico. Investire nella salute dovrebbe contribuire allo sviluppo umano e alla crescita economica. Ha benefici che vanno oltre la salute. Sebbene questi obiettivi possano sembrare ambiziosi, il viaggio di mille miglia inizia con il primo passo.