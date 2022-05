Una nuova pratica funzionalità sta arrivando in Google Docs

Google Docs ottiene una nuova funzionalità. Questo ti farebbe risparmiare un sacco di tempo.

Ora è possibile selezionare più parti di testo contemporaneamente in un documento di Google Documenti. Ad esempio, sarebbe possibile inserire più indirizzi interstitial in grassetto o corsivo contemporaneamente, non dovendoli più selezionare uno per uno per apportare modifiche. La formattazione e la modifica dei documenti saranno più veloci perché non dovrai apportare modifiche frequenti si riferisce a google. La modifica è ora a pochi clic di distanza.

Per sfruttare questa nuova funzionalità, la procedura da seguire è relativamente semplice. Devi prima selezionare una casella di testo. Quindi, esegui semplicemente la scorciatoia Ctrl + Alt + Maiusc + freccia sinistra o destra per effettuare le seguenti selezioni. Per gli utenti Mac, la scorciatoia è Ctrl + Cmd + Maiusc + freccia sinistra o destra.

Secondo Google, questa nuova funzionalità dovrebbe essere implementata per impostazione predefinita per gli utenti di Workspace, G Suite Basic e Business entro due settimane.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.