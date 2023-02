Una nave di soccorso russa attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale

Una navicella spaziale russa Soyuz ha attraccato di notte da sabato a domenica alla Stazione Spaziale Internazionale per servire, il prossimo settembre, come veicolo per il ritorno sulla Terra di due astronauti russi e di un astronauta americano, dopo che la loro navicella iniziale era stata danneggiata.

La nave di soccorso MS-23 è decollata venerdì mattina dal Kazakistan, senza nessuno a bordo, ed è arrivato alla stazione spaziale dopo un viaggio di circa due giorni, secondo un feed video in diretta della NASA. L’americano Frank Rubio, così come i russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petline, sono partiti alla fine di settembre 2022 a bordo della Soyuz MS-22. Ma a dicembre, questa nave ha subito una falla spettacolare mentre era attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale, a causa, secondo Mosca, dell’impatto di una piccola meteora. Così l’Agenzia spaziale russa ha deciso che poteva essere utilizzato solo in situazioni di emergenza, e ha scelto di inviare la navicella spaziale MS-23 come alternativa.

La missione dei tre membri dell’equipaggio è stata prolungata fino a settembre, quindi torneranno a bordo di questa nave sostitutiva dopo aver trascorso quasi un anno nello spazio. La nave MS-22 danneggiata deve essere espulsa dalla Stazione Spaziale Internazionale e riportata sulla Terra vuota, prima della fine del prossimo mese. Oltre ai tre membri dell’equipaggio che sono saliti a bordo della Soyuz, la Stazione Spaziale Internazionale ha attualmente altri quattro passeggeri, arrivati ​​con la nave SpaceX e che fanno parte di una missione chiamata Crew-5. Dovrebbero essere raggiunti la prossima settimana dall’equipaggio 6, che comprende due americani, un emiratino e un russo, e dovrebbe decollare da domenica sera a lunedì dalla Florida negli Stati Uniti. Dopo la consegna per alcuni giorni, Crew-5 scenderà sulla Terra.