Una marcia bianca in onore dei tre curdi uccisi a Parigi: “Abbiamo paura della comunità turca e dell’intelligence”

Un giornalista dell’Agence France-Presse ha indicato che sul marciapiede dove sono state uccise le tre vittime sono stati allestiti dei piccoli altari e su di essi sono state collocate le loro foto, oltre a candele e mazzi di fiori.

Il corteo è partito intorno alle 12:30 in direzione di La Fayette Street, nello stesso quartiere della capitale, dove tre attivisti del PKK sono stati uccisi il 9 gennaio 2013 a Parigi.

L’uccisione dei curdi a Parigi: splendide foto della neutralizzazione dell’aggressore in un parrucchiere

I manifestanti hanno cantato in curdo “I nostri martiri non muoiono” e in francese “Donne… Vita… Libertà” e hanno chiesto “verità e giustizia”.

E a Rennes, circa 600 persone hanno preso parte lunedì sera a una manifestazione in onore dei tre curdi uccisi venerdì, ha detto all’AFP la prefettura di Ile-et-Villant.

Fahmi Kaplan, uno degli organizzatori della manifestazione nel centro della città, ha detto ad AFP che c’era “molta emozione, si sente nell’aria. Per noi è più di un crimine razzista”. Durante il corteo i manifestanti, poi inquadrati da un apparato di sicurezza, hanno lanciato diversi fuochi d’artificio verso il cielo.

Il presunto assassino dei tre militanti del PKK nel 2013 è morto di cancro nel 2016, poche settimane prima del processo. Ma le parti civili hanno ottenuto nel 2019 un riavvio delle indagini per esaminare il possibile coinvolgimento dei servizi segreti turchi.

Subito dopo l’attacco, i curdi francesi hanno parlato di atto “terroristico” e ne hanno attribuito la colpa alla Turchia.

“Abbiamo deciso di venire non appena abbiamo saputo di questo attacco terroristico venerdì (…) Abbiamo paura della comunità turca e dei servizi di intelligence”, ha detto in inglese ad AFP un giovane curdo venuto da Rotterdam per manifestare. Paris, che non ha voluto rivelare il proprio cognome per paura di rappresaglie.

Il presunto aggressore venerdì, cittadino francese di 69 anni, aveva già commesso violenza armata in passato e durante il suo arresto ha dichiarato di aver agito perché “razzista”. È stato accusato di omicidio e tentato omicidio sulla base di razza, etnia, nazione o religione e imprigionato.