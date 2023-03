Una donna che inconsapevolmente ha mangiato una fetta a forma di cuore potrebbe farle guadagnare più di 120mila euro: “Ero schifata”

15 febbraio Dawn Sagar non si aspettava che questo giorno sarebbe rimasto impresso nella sua memoria per sempre. Quel giorno, questo britannico ha perso 120mila euro. Questo è tutto! In effetti, ha perso l’occasione della sua vita di vincere un concorso per… patatine.

Brand Walkers lo ha spiegato in un post su Instagram:Hai trovato un’incredibile caramella a forma di cuore e hai vinto £ 100.000 per iniziare bene l’anno?Solo che quel giorno, ignaro della gara, Don ha mangiato le patatine dopo averle scattate una foto e averle inviate al suo gruppo di amici, ma le lettere dei suoi parenti che lo informavano della gara sono arrivate troppo tardi.

“Ero in pausa dal lavoro e avevo con me un mucchio di patatine e ciliegie. Le stavo mangiando e poi all’improvviso ho pensato: Oh cuore! Gli farò una foto, perché era il giorno dopo San Valentino, l’ho mandato al mio gruppo di amici su Snapchat per augurare loro Buon San Valentino”spiega ai nostri colleghi della BBC.

Poi, ha detto, è stata inondata di messaggi di persone che le chiedevano se l’avesse davvero mangiata. È stato rispondendo affermativamente che gli è stato spiegato che quello era il cuore della competizione del marchio Walkers. “Sono andato subito a controllare Google e poi ho capito che era troppo tardi…”

Infatti, Walkers afferma che le fiches e il pacchetto devono essere conservati per poter beneficiare del premio. Tuttavia, la madre di famiglia ha preso alla leggera la notizia. “Ero disgustato, ma non è la fine del mondo, giusto? Avrebbe potuto rendere la mia vita più felice, ma non avrebbe fatto differenza se non avessi quei soldi”..