Una corsa contro il tempo per trovare un sottomarino che sia andato a visitare il relitto del Titanic: catturato un ‘rumore’ sottomarino

Il Titan, progettato per trasportare cinque persone nell’abisso, è lungo circa 6,5 ​​metri e ha iniziato la sua discesa al largo della costa nord-orientale dell’America domenica, e il contatto con il veicolo è stato perso meno di due ore dopo l’atterraggio.

Tra le persone a bordo c’era il facoltoso uomo d’affari britannico Hamish Harding, 58 anni, che ha annunciato su Instagram la sua partecipazione a questa straordinaria, estrema spedizione scientifica intrisa di storia.

Il famoso affondamento del Titanic nel 1912 è uno dei più grandi disastri marini del XX secolo.

Un altro seguace di imprese estreme, l’ex sommozzatore francese ed ex ufficiale di marina Paul-Henri Nargolet, 77 anni, specializzato nel relitto del Titanic, è anch’egli in viaggio, secondo la sua famiglia.

Dispiegamento aereo

A bordo di questo tuffo da $ 250.000 c’è anche l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, 48 anni e vicepresidente di Ingrow Group, insieme a suo figlio Sulaiman, 19 anni, secondo la famiglia di questa grande fortuna.

“Scegliere tutte le opzioni per il ritorno sicuro dell’equipaggio”, ha confermato OceanGate Expeditions, l’organizzatore del viaggio e il suo presidente americano, Stockton Rush.

La US Coast Guard, un corpo delle forze armate, ha inviato due C-130 nell’area di ricerca “a circa 1.450 km a est di Cape Cod” (la costa nord-orientale degli Stati Uniti). Il Pentagono ha detto che un terzo C-130 e altri tre aerei da trasporto C-17 dovrebbero essere schierati martedì sera.

Sono sostenuti dalla Guardia Costiera canadese, che in particolare mobilita una nave. La Francia ha anche annunciato che l’Ifremer Institute for Research in the Exploitation of the Sea (Ifremer) sta inviando una barca e un proprio robot.

rimostranza

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole che la Guardia Costiera continui le ricerche e che la Marina possa essere mobilitata se necessario.

Man mano che questi sforzi prendevano slancio, è apparso un reclamo del 2018, visto da AFP, che mostrava che l’ex CEO di OceanGate Expeditions David Lockridge era stato licenziato dopo aver sollevato seri dubbi sulla sicurezza del sottomarino.

Secondo l’ex direttore delle operazioni navali, un portello nel muso del sottomarino era progettato per resistere alla pressione avvertita a una profondità di 1.300 metri, non a un’altitudine di 4.000 metri.

Lo sceneggiatore americano Mike Reese, produttore della popolare serie “The Simpsons”, è già partito tre volte con OceanGate Expeditions, inclusa una volta nel 2022 a bordo dello stesso sottomarino scomparso, ha detto lunedì alla BBC.

Un’esperienza piuttosto sconcertante, perché “Perdiamo sempre il contatto e ci ritroviamo in balia degli elementi e cose del genere.”

Secondo lui, tutti sono ben consapevoli dei rischi che comporta: “Devi firmare una liberatoria prima di salire a bordo, e la morte è menzionata tre volte in prima pagina. Questa non è una vacanza in pullman, può andare storta”.

Partendo da Southampton il 10 aprile 1912 per arrivare a New York, il Titanic, il più grande transatlantico del mondo al momento del suo varo, fece naufragio dopo aver colpito un iceberg cinque giorni dopo. Dei 2.224 passeggeri e membri dell’equipaggio, circa 1.500 morirono.

Il relitto è stato scoperto nel 1985 a 650 chilometri al largo della costa canadese nelle acque internazionali dell’Oceano Atlantico.

Da allora, cacciatori di tesori e turisti hanno preservato la leggenda.