Una coppia colta in flagrante sul balcone di un festival | anormale

Due sconosciuti sono stati sorpresi nel bel mezzo di un rapporto, tra il pubblico, su una delle terrazze del prestigioso festival, sulle rive del lago di Ginevra. Un atto a dir poco ardito considerando il numero di persone in giro e sulla spiaggia. Quest’ultimo, sospettosamente, non ha esitato a filmare il momento, prima che fosse trasmesso sui social, nonostante i contenuti particolarmente schietti che hanno dovuto essere quasi del tutto cancellati.

Festival di Montreux, dedicato principalmente al jazz, non è stato realmente utilizzato in questo tipo di lavoro: “I fatti non sono stati portati alla nostra attenzione la sera in cui è successo”, identifica Kevin Dunnett, un portavoce del festival. “Questa è la prima volta che viene segnalato un atto del genere, è un caso isolato, i cui eroi sembrano essere d’accordo. Sebbene siamo lieti che i partecipanti al festival si sentano a casa con noi, li incoraggiamo a rispettare le regole di base della decenza”, ha detto, Inoltrato da 20min.ch.