Una coppia belgo-italiana si è sciolta… match time

Questa è la partita che attende tutto il Belgio: stasera i Red Devils affrontano l’Italia nei quarti di finale dell’Euro. E in alcune famiglie l’atmosfera può essere elettrica.

Soprattutto nelle famiglie belghe-italiane come Vincent e Christine che gestiscono un negozio di patatine a Roma. Sono sposati e spesso sono d’accordo su molte cose… tranne il calcio. Vincent supporta la squadra e Christine i Red Devils.

Quindi, per evitare che i piatti volino stasera, non guarderanno la partita insieme. “Il programma è che lavoreremo insieme fino alle 21:00 presso il negozio di chip qui. Dopodiché, dobbiamo separarci perché non ci godremo il gioco allo stesso modo”. Vincenzo spiega.

Per evitare discussioni, andrei a casa di mia sorella a vedere la partita

“Ho detto che gli avrei dato una stanza se l’Italia fosse venuta a segnare un gol e lui ha espresso più felicità”. Cristina scherza. Da parte sua, Vincent parla sottovoce: “Ecco, io tifo ma non vedo l’ora che arrivi la competizione”.

“Voglio evitare discussioni. Nel secondo tempo lo porterò a casa di mia sorella. Dice Cristina. Lo stesso da parte di Vincent: “Se l’Italia perde, tiferò il Belgio fino alla finale contro la Danimarca. (Ride).

Quindi la partita Belgio-Italia andrà in campo stasera alle 21 su Auvio.