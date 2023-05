Un trio italiano, uno azzurro e un tenente americano: zoom sui compagni di squadra di Primos Roglik per il Giro

Aderenti al controllo e alla programmazione a lungo termine, lo staff della Jumbo-Wisma Training ha vissuto una preparazione al Giro che ha stravolto. Mentre Primos Roglic ha fatto un’ottima impressione nelle due gare che ha corso (la vittoria in Treno e il Giro di Catalogna), la squadra olandese ha dovuto fare i conti con il gruppo di tre corridori originariamente previsto per il Giro d’Italia. : Keldermann, Foss e Gesink. Anche Van Emden dovrebbe cedere il suo posto (Covid) all’Oman al posto di Gessing… Occhio a una rosa rinnovata che proverà a tenere a freno il passo veloce di Soudal.

Edoardo Affini

Primos Roglic in vista del Giro 2023: “Remco non ha già nulla da dimostrare”

Età 26 – Ita – Quinto Grand Tour

Edoardo Affini. © Jumbo Wisma.

Un punto fermo delle classiche che hanno circondato Wood van Aert per tutta la primavera, l’italiano è un corridore instancabile abituato a controllare la sua fuga dalla testa del gruppo all’inizio della gara. A questo Giro, Afini userà le sue spalle (1,92m per 80kg) per proteggere Roglic dal vento in pianura e trattenere il più possibile lo sloveno nelle prime parti difficili della corsa.

Coen Bauman

Età 29 – PB – Nono Grand Tour

Coen Bauman. © Jumbo Wisma.

Il miglior scalatore dell’ultimo Giro, dove ha vinto due tappe, questo puro prodotto della formazione jumbo che sta sviluppando dal 2015 sarà uno dei motori del treno giallonero in alta montagna. All’inizio della stagione con Roklic alla Tirreno e durante il Giro di Catalogna ha potuto lavorare con lo sloveno sui suoi autografi.

Rohan Dennis

Età 32 – Asso – Dodicesimo Grand Tour

Rohan Dennis. © Jumbo Wisma.

Sostituendo in breve tempo Tobias Foss, costretto ad abbandonare questo Giro a causa dell’epidemia di coronavirus, l’ex due volte campione del mondo di crono (2018 e 2019) ha quindi preso il posto dell’attuale maglia. Arcobaleno speciale. Originariamente previsto per l’ultimo Tour de Romandie, guidato da Jumbo-Wisma, l’australiano si è dovuto ritirare per malattia. La forma del ritiro alla fine della stagione sembra essere un grande punto interrogativo.

Michael Hessmann

22 anni – Tutti – Premier Grand Tour

Michael Hessmann. © Jumbo Wisma.

Tornato alla squadra olandese la scorsa stagione dopo due anni nelle fila della struttura di sviluppo, il giovane tedesco sarà nell’azzurro di Jumbo-Wisma mentre giocherà il suo primo grande tour in Italia. Terza nell’ultimo Tour de l’Avenir vinto da Cian Uijtdebroeks, questa struttura sottile (1,90 m per 78 kg) ha un profilo completo che le permette di essere efficace in montagna come in pianura (quinta nell’ultima Coppa del Mondo. Speranze).

Bacio di settembre

Età 28 – USA – Decimo Grand Tour

Bacio di settembre. © Jumbo Wisma.

Jumbo-Wisma non era inizialmente programmato per qualificarsi per questo Giro, con Gus che ha sostituito Wilco Gelderman dopo che l’olandese è caduto sulla Tirreni-Adriatico. Vincitore della tappa di Andorra (a cui appartiene) durante il Tour de France 2021, l’americano è senza dubbio uno dei compagni di squadra più rumorosi di Roglik. Mentre il luogotenente di Wingegard ha portato il danese alla vittoria sull’ultimo Big Loop, questo grande scalatore tenterà lo stesso compito nelle prossime settimane, questa volta per un altro leader.

Giovanni Trotnick

Età 33 – Lento – Ottavo Grand Tour

Giovanni Trotnick. © Jumbo Wisma.

Atterrato alla Jumbo-Visma quest’inverno, l’esperto sloveno è l’epitome del corridore che ogni direttore sportivo vorrebbe avere in squadra. Da vincitore di tappa al Giro nel 2020, Dratnik si distingue per un’estrema versatilità, che lo rende un corridore capace di lavorare collettivamente su un gran numero di terreni. Pur non avendo il profilo di uno scalatore puro, riesce a mantenere un ritmo sui passi di inizio tappa, ma predilige terreni con profili un po’ meno ripidi.

Sam Oman

Età 27 – BB – Ottavo Grand Tour

Sam Oman. © Jumbo Wisma.

È stato scelto all’ultimo minuto per sostituire Jos van Eman (era il sostituto di Gessing…), e Sam Oomen non ha il profilo di un grande roller olandese. Nono al Giro 2018, qualcosa che ha rivelato è che il corridore di Tilburg si trova molto bene sui lunghi rettilinei ventosi, come dimostrano i suoi migliori risultati in carriera. Nono alla Tirreno-Adriatico (2019), 8° al Giro di Svizzera (2021) o 10° al Giro di Catalogna (2022), l’Oman è specializzato nelle gare di una settimana. Resta da capire in che posizione si trovi l’ospite a sorpresa del masso Jumbo-Wisma…